Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alınan isimlerin arasında yer aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iki gün önce yurt dışından Türkiye’ye dönen oyuncu Selen Görgüzel, gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

