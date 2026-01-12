MasterChef Türkiye All Star'da büyük finale yaklaşırken, Altın Kupa heyecanı zirveye çıktı. Saray mutfağında hazırlanan tabakların şeflerin değerlendirildiği gecede, en yüksek puanı alan yarışmacı son önlüğü kazanarak avantaj sağladı.

MasterChef Türkiye All Star’da büyük finale yaklaşılırken son ceket mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 11 Ocak Pazar günü son ceket sahibi de netleşti. Yarışmacılardan ilk etapta Osmanlı Saray Mutfağından Helvai Hakani, Kavun dolması ve soğanlama tarifi yapılması istendi. Verilen süre içinde en iyi tabağı çıkaran yarışmacı son ceketin sahibi oldu.

MasterChef’te son altın ceket sahibini buldu! 11 Ocak Altın Kupa’da önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin son sahibi Çağatay oldu.

MasterChef’te son ikiye kalan Çağatay ve Dilara arasında, en yüksek puanı alan yarışmacı son altın ceketin sahibi oldu. Dilara 45,5 puanla başarılı bir performans sergilerken, Çağatay ikinci turda aldığı 24 puanla toplamda 46,5 puana ulaştı ve son altın ceketi kazandı.

MasterChef’te son altın ceket sahibini buldu! 11 Ocak Altın Kupa’da önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF’TE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Ayaz, Barbaros, Kerem, Dilara oldu.

İkinci etaptaki oylamayla Ayaz 21 puan aldı ve toplamda 39 puana ulaştı. Barbaros ikinci turda 21,5 puan alarak toplam 41 puana yükseldi. Kerem ise ikinci oyunda 23 puan alarak toplam 43,5 puana ulaştı. Dilara ikinci etapta 24,5 puan alarak toplamda 45,5 puan elde etti. Böylece en düşük puana sahip olan Dilara, Ayaz, Barbaros ve Kerem MasterChef’ten elendi.

MasterChef’te son altın ceket sahibini buldu! 11 Ocak Altın Kupa’da önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye All Star'a veda eden yarışmacıların isimleri şunlardır;

Sezer

Hakan

Özkan

Erim

Tolga

Beyza

Alican

Eren

Dilara

Barbaros

Kerem

Ayaz

Haberle İlgili Daha Fazlası