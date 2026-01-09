MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da finale giden yolda ikinci altın ceketin sahibi belli oluyor. 9 Ocak akşamı yayınlanan bölümde ikinci altın ceketin kime gideceği merakla beklenirken yarışmanın yayın takvimi izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star, Altın Kupa etabıyla tempoyu yükseltmeye devam ediyor. İlk ceketin sahibinin belli olmasının ardından gözler 9 Ocak bölümüne çevrildi. Bu kapsamda ikinci altın ceketin hangi yarışmacıya gideceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF 2. ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

9 Ocak 2026 tarihli bölüm itibarıyla ikinci altın ceketin sahibi resmi olarak açıklanmadı. Şeflerin zorlu tadım ve değerlendirmeleri devam ederken sonuçların bölümün ilerleyen dakikalarında netleşmesi bekleniyor.

MasterChef 2. altın ceketi kim kazandı? 9 Ocak bölümü takip ediliyor

İLK ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da ilk altın ceketin sahibi Hasan Biltekin olmuştu. Hasan, şeflerden aldığı yüksek puanlarla bu önemli avantajı elde ederek final yolunda öne geçti.

MASTERCHEF NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Program, 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları da Altın Ceket mücadeleleriyle devam edecek. Yayın planına göre 2., 3. ve 4. altın ceketler bu üç gün içinde belirlenecek. Ardından 16 ve 17 Ocak’ta finalistler netleşecek. Büyük final ise 18 Ocak’ta canlı yayınla ekrana gelecek.

