Ekran macerasına yeni yılın ilk gününde başlayan Survivor’ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Kıyasıya rekabetin hız kesmediği yarışmanın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Selen Görgüzel’in ardından adaya veda eden ikinci isim Keremcem oldu. Yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, Survivor yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam yok mu, neden yok?

Survivor 2026 sezonunda yaşanan son elemenin ardından izleyicilerin gündeminde bu kez yeni bölüm tarihi yer aldı.Yarışmada artan rekabet ve ada konseyinde yaşanan gelişmeler sonrası gözler yayın akışına çevrildi. TV8 yayın akışına göre, Survivor 2026 yeni bölümü yerine Masterchef yarışması yayımlanacak.

1 Ocak Perşembe günü yayın hayatına başlayan zorlu yarışma nedeniyle MasterChef Altın Kupa elemelerine kısa bir ara verilmişti. Yemek yarışmasının finallerinin tamamlanabilmesi için Survivor bölümlerine zaman zaman ara verilecek. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10 Ocak 2026 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.









SURVİVOR 2026'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2026’nın 8 Ocak bölümünde ikinci kez eleme konseyi toplandı. Ünlüler takımı oynanan oyunu kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Bu galibiyetin ardından Gönüllüler takımına ceza uygulanırken, ada konseyinde eleme süreci başladı. Haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın olarak belirlendi.

Parkur performanslarının ardından toplanan ada konseyinde, potadaki isimler halk oylamasıyla karşı karşıya geldi. Eleme düellosuna çıkacak yarışmacılar netleşirken, Keremcem ile Erkan adada kalabilmek için kritik bir mücadele verdi. Final düellosunun ardından kaybeden isim belli oldu ve Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı Keremcem oldu.

