TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026 All Star’da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Rekabetin her geçen gün arttığı yarışmada, eleme potasında yer alan Keremcem, Bayhan, Erkan Bilben ve Murat Arkın arasından bir isim daha adaya veda etti. 8 Ocak akşamı ekrana gelen bölümde Survivor’dan elenen isim belli oldu.

Survivor 2026’nın yeni sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Yeni sezonda hem ünlüler hem de gönüllüler takımında yer alan iddialı isimler, yarışmanın ilk günlerinden itibaren büyük bir mücadele sergiledi.

Ünlüler takımında şarkıcı Keremcem, sporcu Meryem Boz, oyuncu Serhan Onat, şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski futbolcu Mert Nobre, şarkıcı Dilan Çıtak, model Seren Ay Çetin, oyuncu Murat Arkın, sporcu Deniz Çatalbaş ve şarkıcı Bayhan yer alıyor.

Ünlülerin rakibi olan Gönüllüler takımı ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimlerden oluşuyor. Gönüllüler takımında yer alan profesyonel sporcular, parkurlardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

ADADA ELEME HEYECANI

Survivor 2026’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilk elemede, ünlüler takımından Selen Görgüzel yarışmaya veda etmişti. Bu ayrılığın ardından ünlüler takımı moral kaybı yaşarken, yeni eleme gecesi takım içindeki dengeleri bir kez daha sarstı.

Survivor’da kim elendi? 8 Ocak’ta adaya veda eden isim belli oldu

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ? (8 OCAK 2026)

8 Ocak akşamı oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan Bilben ve Murat Arkın olarak belirlendi. Ada konseyinde yapılan oylama ve düello oyunları sonrası yarışmaya veda eden isim netleşti.

Gecenin sonunda Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına veda eden isim, ünlüler takımından şarkıcı Keremcem oldu. Keremcem’in elenmesi hem takım arkadaşlarını hem de sevenlerini üzdü. Ünlüler takımında kısa sürede ikinci vedanın yaşanması, takımın geleceği açısından soru işaretlerine neden oldu.

“BİR OYUN BİLE ALMAMIŞ OLMAK BENİ ÜZÜYOR”

Keremcem duygusal konuşmasında “İlk haftadan itibaren gerçekten bir takım gibi hissetmeye başladık. Ben bir Survivor olmadığımı biliyordum adada. Öyle bir maceracı ruhum ve hayatım yok ama çok güzel bir takıma destek olabileceğimi düşünüyordum. Sanırım olabildim de. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Ama Survivor demek burada başarılı olmak demek oyunlarda başarılı olmak demek. Bir oyun bile almamış olmak gerçekten beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Güzel hissettirmiyor ama yapacak bir şey yok. Ya ben oyunlara göre değilim ya o oyunlar bana göre değil. Olmadığı zaman olmuyor ve geldiğimiz nokta burası. Ne olursa olsun ben güzel bir Survivor 2 haftası kalbimde olarak gideceğim” dedi.

