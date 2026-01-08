Şu sıralar Survivor’da mücadele eden şarkıcı Bayhan, daha önce YouTube’da katıldığı bir programda annesinin intiharına dair yaptığı sarsıcı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Bayhan’ın “Annem gözlerimizin önünde fare zehiri içti. Bana da uzattı aldım, ablam engel oldu” sözleri herkesi sarstı.

TV8’de yayınlanan Survivor’da zaman zaman yaptığı esprilerle güldüren, zaman zaman ise hayat hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen Bayhan, ailesinden bahsettiği bir röportaj sırasında duygularına hakim olamayarak konuşmasını tamamlayamamıştı.

Yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Bayhan, özellikle ada hayatına uyum süreci ve performansıyla ön plana çıktı. İlk günlerde “pilav” konusu üzerinden gündem olan Bayhan, ilerleyen günlerde ada şartlarına alışarak hem oyunlardaki mücadelesi hem de samimi tavırlarıyla yarışmanın en renkli karakterlerinden biri oldu. Sosyal medyada sık sık konuşulan isim, ailesinden söz ettiği röportajda yaşadığı zor anlarla izleyicilerin yüreğine dokundu.

Bayhan’ın çocukluk itirafı yürek burktu! “Annem gözümün önünde fare zehri içti”

ÇOCUKLUK YILLARINI ANLATMIŞTI

Röportaj sırasında çocukluğuna ve ailesine dair yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Bayhan’ın sözleri, izleyenleri derinden etkiledi. Konuşmasını yarım bırakmak zorunda kalan Bayhan’ın bu anları, herkesi üzdü. Yaşananların ardından, Bayhan’ın daha önce TV8’de Gökhan Çınar’ın sunduğu programa katıldığı ve çocukluk yıllarını anlattığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Bayhan’ın çocukluk itirafı yürek burktu! “Annem gözümün önünde fare zehri içti”

ANNESİ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE CANINA KIYMIŞ

Söz konusu programda Bayhan, çocukluk döneminde yaşadığı travmatik olayları anlatırken izleyenleri derinden sarsmıştı. Bayhan’ın, “Annem gözlerimizin önünde fare zehiri içti. Bana ve ablama da verdi. Bana uzattı aldım, ablam engel oldu. Ben neyin ne olduğunu bilmiyordum. Muhtemelen çok ağır bir zehir. Acı çekerek dışarıya çıktı, bir daha görmedim annemi. Ablam beni çıkartmadı. Daha sonraki yıllarda yakınlarından aldığım bilgiye göre hastaneye kaldırılmış. Uzun süre direnmiş fakat kurtaramamışlar işte. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey hep aç olduğum” şeklindeki sözleri yürekleri burktu.

Kullanıcılardan “Yazık belli çok çektiği” , “Biz de derdimiz var sanıyorduk” , “İnsanlar neler yaşıyor” gibi yorumlar geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası