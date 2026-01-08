Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026, yeni sezonuyla şimdiden büyük bir merakla izleniyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, bu sezon All Star yarışmacıların da kadroya dahil edileceğini açıklaması, Survivor tutkunlarının beklentisini daha da artırmıştı. Bu açıklamanın ardından “Survivor’a hangi eski yarışmacılar katılacak?” sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, yarışmanın unutulmaz isimlerinden Turabi Çamkıran’ın sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı’nın All Star formatını duyurmasının ardından Turabi, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı imalı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Survivor’a katılıp katılmayacağı merak konusu olan Turabi’nin bu paylaşımları, yarışmada yer almayacağı yönünde yorumlara neden oldu. Özellikle kullandığı ifadeler, Survivor camiasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Turabi’nin “Adayı haraca bağlarız” sözü olay oldu! Adem ve Hikmet’ten karşı hamle

“OGEDAY VE ADEM’İ ÇAYCI YAPARIZ”

Turabi Çamkıran’ın yaptığı paylaşımlardan birinde, “Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem’i çaycımız yaparız” ifadelerini kullanması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu sözler, eski Survivor yarışmacıları Adem Kılıçcı ve Hikmet Tuğsuz’dan sert tepkilerle karşılık buldu.

TURABİ’YE SERT CEVAP: HIRBOLUKTA TURBO BU ÇOCUK

Adem Kılıçcı, Turabi’nin paylaşımına sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir cevap verdi. Adem, paylaşımında, “Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Malum ne kafası yaşadığın belli değil. Ne konuştuğunu ne yazdığını bilmiyorsun. Kendini rezil etme de birazını bana bırak. Hırbolukta turbo çocuk” ifadelerini kullanarak Turabi’ye sert sözlerle yüklendi.

“KÖPEK BİLE HATA YAPINCA KUYRUĞUNU KISTIRIP OTURUYOR”

Adem’e destek veren Hikmet Tuğsuz da sessiz kalmadı. Hikmet, Adem ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Köpek bile bir hata yapınca kuyruğunu kıstırıp bir köşeye oturuyor” notunu düştü. Bu paylaşım da kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Survivor cephesindeki gerilimin yeni sezona taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.

