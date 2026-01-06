Survivor 2026’da ilk eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya Ünlüler takımında katılan Selen Görgüzel, Survivor 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacısı oldu. Ünlü isim adaya veda etmesinin ardından açıklama yaptı.

4 Ocak’ta ekrana gelen Survivor Ünlüler–Gönüllüler bölümünde, Ünlüler takımı ada konseyinde Selen Görgüzel’in ismini eleme potasına yazdı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme sürecine giren Görgüzel, Kader Konseyi’nde Gönüllüler takımının kullandığı oylar sonucunda yarışmaya veda etti. Bu gelişmeyle birlikte Selen Görgüzel, Survivor 2026 sezonunun ilk elenen ismi olarak kayıtlara geçti.

İLK ELENEN İSİM OLDU

Yarışmadan elenmesinin ardından bir süre sessiz kalan Görgüzel, merak edilen açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile yaptı. Instagram hesabından yayınladığı veda videosunda Survivor deneyimini değerlendiren ünlü isim, yarışmanın kendisi için hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça zorlayıcı ancak aynı zamanda öğretici olduğunu ifade etti.

Survivor 2026’ya erken veda! Selen Görgüzel’in şampiyonluk açıklaması gündem oldu

Selen Görgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Az oldu, öz oldu. Ben çok güzel anılar biriktirdim. Parayla satın alamayacağım çok ciddi bir tecrübe edinmiş oldum. Anlatacağım daha çok şey var. Geliyorum, az kaldı. Hâlâ Dominik’teyim, dönüyorum. Yeni şarkımla dönüyorum. Anlatacaklarımla dönüyorum. Size olan özlemimle dönüyorum ve sizi çok seviyorum.”

Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranlarından da çok sayıda destek mesajı geldi.

Survivor 2026’ya erken veda! Selen Görgüzel’in şampiyonluk açıklaması gündem oldu

“ŞAMPİYON OLUP GELİYORUM” DEMİŞTİ”

Öte yandan Selen Görgüzel’in Survivor’a katılmadan önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı. Ünlüler takımında yarışan ve Survivor macerası beklenenden kısa süren Görgüzel’in, adaya gitmeden önce havalimanında sevdikleriyle vedalaşırken söylediği sözler dikkat çekti.

Görgüzel, o anlarda, “Şampiyon olup geliyorum. Ama ben zaten şampiyonum. Gönüllerin şampiyonu” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası