Baykar tarafından desteklenen Skydagger, FPV kamikaze dron üretiminde yıllık 120 bin adetlik kapasiteye ulaşarak Türk savunma sanayisinde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Yerlilik oranı yüzde 80’i aşan ve 14 ülkeye ihracat yapan Skydagger, akıllı mühimmat ve jammerlara dayanıklı sistemleriyle modern harp doktrinlerinde öne çıkıyor.

Modern harp sahasındaki doktrinlerin merkezinde yer almaya başlayan ve hava savunma sistemlerinin aşılmasında önemli bir unsura dönüşen dronlar, Türk savunma sanayisi için de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Baykar tarafından desteklenen dron üreticisi Skydagger, gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak 2024 yılında faaliyete başladı. Farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan Skydagger, kısa sürede hayata geçirdiği yatırımlarla çok ciddi üretim kapasitesine ulaştı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Skydagger üretim hattında yıllık 120 bin drone kapasitesine ulaştığını bildirdi. ​Bayraktar, "Elektrik motorundan uçuş kontrol bilgisayarına, FPV gövdeden bataryaya, video haberleşmeden harp başlığına kadar her bileşeniyle yerli, milli ve özgün..." ifadelerine yer verdi.

Skydagger 7, 10 ve 15 inç boyutlarındaki kamikaze FPV dronlarına son olarak Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini'yi kattı. Yeni ürünlerle birlikte Skydagger'ın ürün ailesi, yeni en büyük ve en küçük FPV'lerle daha da genişlemiş oldu.

14 ülkeye ihraç edildi! Türk savunma sanayisi dron üretim kapasitesini artırıyor

Skydagger 15 Plus, 10 kilogram mühimmat taşıyor. Skydagger Mini ise daha çok şehir içi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve 500 gram antipersonel mühimmatla görev yapıyor.

Üretimde yaşanabilecek muhtemel kısıtlamaları aşmak ve dronların seri üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek adetlere ulaşabilmek için alt bileşenlerin yerlileştirilmesine önem veren SkyDagger, bu kapsamda mühimmat, batarya, fiberoptik sistem, mühimmatı akıllı hale getiren tetik kutusu ve detenatör kartı, yapay zeka sistemi gibi bileşenleri ya kendi üretiyor ya da yerli üreticelerden temin ediyor.

Ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 80’in üzerine çıkaran Skydagger, bu yıl yüzde 100 yerlilik oranına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de kullanımına sunulan Skydagger dronları, geçen yıl 14 ülkeye ihraç edildi. Skydagger, yaklaşık 30 bin dronu yurt dışındaki kullanıcılara sundu.

Skydagger'in bu başarısının arkasında kullanıcılara platforma entegre mühimmatlar sunulması yatıyor. Bu kapsamda, dronla mühimmatın haberleşebildiği akıllı sistemler oluşturuluyor. Bunun yanında 3 aşamalı emniyet sisteminin aktif edilmesiyle mühimmatın hazır hale gelmesi ise kamikaze dronlar için en kritik konulardan olan güvenlik gereksinimini üst seviyeye çıkarıyor.

Akıllı mühimmat ve sistemlerin çok geniş aralıklı çift bantta sürekli frekans atlamasıyla görev yapması da jammerlardan etkilenmeden görev yapmayı mümkün kılıyor. Tüm bu unsurlar ürünlerin daha fazla tercih edilmesine kapı aralıyor.

Bunun yanında kullanıcı eğitimleri, eğiticilerin eğitimiyle ürünlerini destekleyen Skydagger, bu süreçte online simülasyonlardan da yararlanıyor. Yaklaşık 2 haftada bir personelin atış yapacak seviyeye gelmesi sağlanıyor.

