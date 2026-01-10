Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %6,11 yükselerek 12.200,95 puandan rekor kapanış yaptı. Enflasyonda düşüş ve faiz indirimi beklentileri borsaya destek olurken, Aselsan hissesindeki prim dikkat çekti. BİST 100’de haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Yeni yıla pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu haftayı 12.200,95 puandan tamamladı. Son 11 haftanın en yüksek primine koşan BİST 100 endeksi, %6,11 primle rekor seviyeden kapanış yaptı.

Borsanın lokomotif hisselerinden Aselsan %20’nin üzerinde haftalık primle öne çıkarken, endeksin de yükselmesinde etkili oldu.

ENFLASYON MORAL VERDİ

Hafta başında açıklanan 2025 yılı enflasyon rakamının %30,89 ile beklentilerden düşük gelmesi piyasada moralleri yükseltti. Aralık enflasyonu da 0,89 ile tahminlerin altında kaldı. Bu gelişmelerle birlikte 22 Ocak’taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından 100-150 baz puanlık faiz indirimi beklentileri de öne çıkmaya başladı.

Borsada rekorlar haftası! En çok bu hisseler yükseldi

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Yeni yıl fiyat düzenlemelerinin de beklenen enflasyona göre yapılamasının gelecek dönem için pozitif sinyal verdiğini belirten analistler, “Dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ve faiz indirimi beklentileri borsa için ana katalizör olarak öne çıkıyor. BİST 100 endeksi için önceki zirve olan 11.605 seviyesi artık önemli bir destek konumuna geçti. Teknik olarak 12.565 seviyesi ise ilk direnç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en fazla yükselen hisseler şöyle:

-KLRHO: 442,00 TL (%34,76)

-KTLEV: 28,40 TL (%33,84)

-PASEU: 161,20 TL (%24,00)

-ASELS: 280,00 TL (%21,63)

-DSTKF: 667,50 TL (%19,20)

-MGROS: 592,00 TL (%11,59)

-BIMAS: 604,50 TL (%11,33)

-TRMET: 119,10 TL (%10,28)

-DOAS: 212,60 TL (%10,16)

-ALTNY: 16,40 TL (%9,99)

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en fazla düşen hisseler şöyle:

-SASA: 2,36 TL (%-18,34)

-QUAGR: 2,53 TL (%-17,05)

-GRTHO: 238,40 TL (%-16,20)

-KONTR: 10,33 TL (%-11,78)

-FENER: 3,13 TL (%-9,85)

-GENIL: 171,00 TL (%-8,06)

-DAPGM: 12,00 TL (%-7,98)

-MIATK: 37,02 TL (%-6,47)

-EGEEN: 7,567,50 TL (%-6,31)

-HEKTS: 2,97 TL (%-5,41)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

