Çin’de obeziteyle mücadele kapsamında kurulan ve 'şişmanlar hapishanesi' olarak adlandırılan zayıflama kamplarından birine katılan Avustralya vatandaşı TL Huang, 28 gün süren sert programda yaşadıklarını ve nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Çin kökenli Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki içerik üreticisi TL Huang, Çin’de askeri disiplinle işletilen ve kamuoyunda 'şişmanlar hapishanesi' olarak bilinen zayıflama merkezlerinden birinde geçirdiği 28 günü anlattı. Annesinin tavsiyesiyle programa katılan Huang, deneyimini İngiliz basınına değerlendirdi.

BETON DUVARLAR, ELEKTRİKLİ TELLER...

Guangzhou kentinde bulunan merkez; yüksek beton duvarlar, çelik kapılar ve elektrikli tellerle çevrili yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş ve çıkışların güvenlik görevlileri tarafından kontrol edildiği tesiste katılımcılar, sıkı kurallara uymak zorunda bırakılıyor.

DailyMail'e konuşan Huang, sabah ve akşam zorunlu tartımlara katıldığını, yemeklerin personel tarafından denetlendiğini, günde yaklaşık dört saat egzersiz yaptığını ve ortak yatakhanelerde ranza üzerinde uyuduğunu söyledi. Bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini zorladığını belirten Huang, programın günlük hayatından tamamen farklı bir disiplin sunduğunu dile getirdi.

Bir ara gribe yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirten Huang, o anı 'berbat' olarak nitelendirdi.

ÇİN'DE ÇOK SAYIDA KAMP VAR

Çin’de hızla artan obezite oranları nedeniyle ülke genelinde devlet destekli ve özel çok sayıda zayıflama kampı faaliyet gösteriyor. Resmi verilere göre, ülkedeki yetişkin nüfusun yarısından fazlası fazla kilolu ya da obez kategorisinde yer alırken, bu oranın 2030 yılına kadar üçte ikiye çıkabileceği öngörülüyor.

KAMP İÇİN 600 DOLAR ÖDEDİ

Yaklaşık 600 dolar (yaklaşık 25 bin TL) ödeyerek kampa kaydolan Huang, bu ücretin konaklama, yemek ve tüm egzersiz programlarını kapsadığını belirtti.

Huang, "Benim için iyi bir anlaşmaydı çünkü maliyeti Melbourne'deki kiramdan daha ucuzdu ve kilo vermek, rutinime yeniden başlamak ve daha iyi alışkanlıklar edinmek istiyordum" ifadelerini kullandı.

Seyahat ettiği dönemde düzensiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme nedeniyle bu programa ihtiyaç duyduğunu söyleyen Huang, “Neredeyse iki yıldır spor yapmıyordum. İlk günler benim için çok zordu. Küçük porsiyonlara ve düzenli yaşama alışmak ciddi bir sınavdı” dedi.

Yoğun antrenmanlar zorlayıcı olsa da, Huang eğitmenlerin katı olmadığını ve katılımcıların seans sırasında zorlandıkları veya nefes nefese kaldıkları takdirde mola vermelerinin mümkün olduğunu vurguladı.

28 GÜNDE 6 KİLO VERDİ

Tüm zorluklara rağmen 28 günün sonunda 6 kilo verdiğini ifade eden Huang, programın hayatında olumlu değişikliklere neden olduğunu vurguladı. Daha aktif bir yaşam sürmeye başladığını, beslenme konusunda bilinçlendiğini ve günlük rutinlerini daha düzenli hale getirdiğini aktardı.

Öte yandan, söz konusu kampların yalnızca Çinlilere değil dünyanın dört bir yanından katılımcılara açık olduğu, kayıt için Çince ya da Mandarin bilme şartının bulunmadığı da belirtildi.

