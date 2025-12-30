Çin’de giderek artan obezite sorununa karşı kurulan ve kamuoyunda 'şişman hapishaneleri' olarak adlandırılan kilo verme kampları yeniden gündeme geldi. Yoğun egzersiz programları, sıkı diyetler ve katı kurallarla dikkat çeken bu kamplardan birine katılan Avustralyalı bir kadın, tesislerde yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden adım adım paylaştı.

Çin, ülke genelindeki obezite sorununu çözmek için özel ya da devlete bağlı kilo verme kampları kurdu. Ülkedeki zayıflama kampları, daha önce çeşitli diyet ve sporları denemiş ancak sonuç alamamış kişiler için alternatif olarak sunuluyor.

SPOR DERSLERİNE KATILIM ZORUNLU

Programın temel hedefi; kontrollü beslenme, sürekli gözetim ve kişiye özel disiplinli programlarla hem yetişkinlerde hem de çocuklarda hızlı kilo kaybı sağlamak. Katılımcılar her gün koşu bandında yüksek tempolu koşular, boks antrenmanları ve yoğun kardiyo derslerine katılmak zorunda bırakılıyor.

Çin obeziteye savaş açtı! Şişman hapishanelerinin kuralları sosyal medyada gündem oldu

KATILIMCILARIN AYRILMASI KOLAY DEĞİL

Programdan vazgeçmek ise kolay değil. Tesislerin çelik kapılarla kapalı tutulduğu, katılımcıların ‘geçerli bir sebep’ olmadan ayrılmalarına izin verilmediği belirtiliyor. Hâlen Çin’deki bu kamplardan birinde bulunan 28 yaşındaki Avustralyalı bir içerik üreticisi, Instagram hesabı üzerinden deneyimlerini paylaştı. Kadın, Aralık ayı başında yaklaşık 1000 dolara dört haftalık programa kaydolduğunu ve her gün ortalama dört saat egzersiz yaptığını söyledi.

Çin obeziteye savaş açtı! Şişman hapishanelerinin kuralları sosyal medyada gündem oldu

HAZIR GIDALAR İÇERİ ALINMIYOR

Kamplarda uygulanan diyet listesinin sıkı kontrol altında olduğunu söyleyen kadın, kahvaltıda tek dilim ekmek, sebze ve haşlanmış yumurta verildiğini; öğle yemeklerinde haşlanmış et, sebze yemekleri ve meyve servis edildiğini aktardı. Programa başlayanların hazır gıda ve atıştırmalıklarını kapıda bırakmaları isteniyor. Katılımcılar altı kişilik yurt odalarında kalıyor. Yüksek duvarlar, çelik kapılar ve güvenlik noktalarıyla çevrili tesislerde giriş-çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

Çin obeziteye savaş açtı! Şişman hapishanelerinin kuralları sosyal medyada gündem oldu

Kadın, bir haftada 2,25 kilo, iki haftada ise toplam 4 kilo verdiğini açıkladı. Yoğun tempo ve vücut ağrılarına rağmen programı 'motive edici' olarak nitelendirdi. “Herkesin ortak amacı var ve kimse yargılayıcı değil” diyen katılımcı, kamp sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduğunu da söyledi.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar, uygulanan katı rejimin verilen emeğe kıyasla yeterince hızlı sonuç vermediğini savunarak programı eleştirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası