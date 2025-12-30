DIŞ HABERLER SERVİSİ
Telefonla oynarken canından olacaktı: Arkasından geleni görmedi, metrelerce yuvarlandı
Çin'in Hangzhou şehrindeki Beigao Zirvesi’nde telefonla oynayan bir turist, arkasından gelen eşeği fark etmedi. Hayvanın çantasına çarpan adam, metrelerce yükseklikteki yamaçtan aşağı yuvarlandı. Talihsiz kazada yaralanan turistin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Çin'in Hangzhou şehrindeki Beigao Zirvesi’ne tırmanan bir turist, dikkatsizliği sonucu kabusu yaşadı.
EŞEĞE ÇARPIP METRELERCE YUVARLANDI
Bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, turistin cep telefonuyla oynadığı sırada arkasından gelen eşeğin çantasına çarpıp metrelerce yuvarlandığı görülüyor.
Talihsiz adam yamaçtan yuvarlanırken, çevredekiler de yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı adam acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralı turistin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.
