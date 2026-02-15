Sahte ikamet belgesi olanlara operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile 48 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan Göçmen Kaçakçılığı, Resmî Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik ve Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında;

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak yapılan araştırmada Sahte Belgelerle İkamet İzni alındığı yönünde şüphe hasıl olmuş, suçu işleyen şahıslar tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli (78) şahsın soruşturma sürecinde yapılan araştırmalarda (268) Yabancı uyruklu şahsin sahte belgelerle ikamet izni aldığı tespit edilmiştir.

Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen (78) şüpheliye yönelik bugün saat 07:00'da İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi sonucunda 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok dokuman ve suç unsuruna el konulmuştur. Henüz yakalanamayan şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

