Antalya’nın Kepez ilçesi Tansu Çiller Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki zincir markete daldı. O sırada dükkan önünde oturan market çalışanı Abdülsamet Büyükköse, duyduğu fren sesi ve mesai arkadaşının uyarısıyla yerinden fırlayarak aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sürücülerin yaralandığı kaza ve çalışanın kurtulma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

