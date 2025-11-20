Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe ile olan rekabet özelinde gündemi değerlendirdi. Özbek, 2026 Mayıs’ındaki seçimde aday olacağını açıkladı ve tesisleşme projelerini tamamlamayı hedeflediğini söyledi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Dursun Özbek seçim tarihini ve adaylığını açıkladı. Galatasaray Başkanı aynı zamanda futbolcuları Osimhen, Icardi ve Barış Alper için konuştu ve bahis operasyonu hakkında yorumunu paylaştı.

Özbek, sözlerine "Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor" ifadeleriyle başladı ve şöyle devam etti:

Sevgi iklimi çağrısını yaptığımda bazı yerlerde "Olur mu?" denmişti. Ama siz bu işleri inanarak yaparsanız camia da size inanıyor. Galatasaray eğer bugün başarılı olarak ifade ediliyorsa bunun en büyük sebebi kulübün içindeki sevgi iklimini sürdürmemizden kaynaklı.

Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde.

SEÇİM VE ADAYLIK KARARLARI

Özbek ayrıca Galatasaray'daki seçim ve adaylık konularına da değindi.

"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor" diyen Galatasaray başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi. 2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır, önemli değil. Bizim içimizde bunların önemi yok. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı ve bir kısmını yaptık. Projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple seçimde adayım. Galatasaray'da yönetim değişimi her zaman mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Okan Buruk

OKAN BURUK'UN GELECEĞİ

Özbek, kulübe 3 sene üst üse lig şampiyonluğu getiren Okan Buruk hakkında da konuştu.

Dursun Özbek, teknik adam hakkında şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk Galatasaray'da doğmuş, Galatasaray'a hizmet etmiş biri. Galatasaray dinamiklerini, etik değerlerini çok iyi bilen bir kişiliği var. Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Galatasaray'a daha uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum, bunu da hak ettiğini düşünüyorum. Kariyerine hizmet edecek bir şeyin önünde durmayız ama onun kariyerini ileri taşıyacak Galatasaray'dan büyük bir takım var mı? Endişem var. Kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir.

ASLANTEPE VE FLORYA

Özbek, Galatasaray'ın tesisleri ve projeleri hakkında şu açıklamaları yaptı:

Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konut'tan satın aldık. Aslantepe Galatasaray'da yüzyılın projesi. Tesisleşme açısından böyle. Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek. Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak.

BEKLENEN GELİRLER

2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Çok enteresan bir rakam. Bunun içinde forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak." Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak.

Şampiyonlar Ligi Kupası

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ VE FENERBAHÇE

Dursun Özbek, son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki süreç ve Fenerbahçe ile olan rekabet hakkında şunları söyledi:

Şampiyonlar Ligi denince Türkiye'de akla gelen ilk takım Galatasaray. Galatasaray'ın müzesinde eksik kupalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi kupası. Taraftar "Ligde şampiyonluk zaten normal" diyor, ben demiyorum. İş buraya geldi. Beni de zorlayan bir husus. Hedefimiz eksik kupayı tamamlamak. Futbolda artık öyle bir seviyedeyiz ki, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla bizi ölçecekler. Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine güzel maç olacak.





BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası