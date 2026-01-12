Batsın bu dünya!

Dede Korkut’un güzel bir hikâyesidir:

Deli Dumrul… Nehir üzerine köprü kurar…

Geçenden para alır, geçmeyeni döver…

Kendine göre bir düzen kurar.

12-14. yüzyılda geçen bu olayın benzeri bugün de yaşanıyor.

Bu kişi her yönüyle ünlü bir lider.

Neler yapmak istiyor neler …

Hemen peş peşe sıralayalım:

Kendine has düzen kurma hayalinde…

7 düvelde olup bitenler ondan sorulacak.

Dünya ekonomisinin tek sahibi olacak.

Çin, Rusya gibi dev ülkeler biat edecek.

Avrupa ülkeleri sorgusuz sualsiz kabullenecek.

Afrika, Asya, boyunduruğuna girecek.

İstemediği rejimi devirecek, isterse yenisini kuracak.

Savaşları bitirecek, yeni savaşlar başlatacak.

Uçan kuş dahi ona hesap verecek.

İsim vermemize gerek yok.

Yaptıklarını sıralayınca anlayacaksınız:

İsrail’e hamilik yapmak,

Gazze’nin yerle bir edilmesine göz yummak,

Suriye’de teröristlere destek vermek,

İran’ı karıştırmaya çalışmak,

Venezuela’yı sahiplenmek,

Grönland’a göz dikmek…

Kolombiya’yı tehdit etmek

Daha niceleri… hepsi onun kontrolünde…

Peki böyle bir düzen mümkün mü?

Onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim.

Düşünmesi gerekenler düşünsün?!

HAK YERİNİ BULUR!

Ombudsmanlık dünyada yaygınlaşıyor.

Ülkemizde resmî adıyla: Kamu Denetçiliği Kurumu…

13 yıldan bu yana faaliyet gösteren kurum…

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya emanet.

Yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldik.

Bizlere Başdenetçi sıfatıyla yaptıklarını bir bir anlattı.

Başvurular ve çözümlerle ilgili rakamlar da vererek...

Başınızı şişirmek istemiyorum… Ama…

Genel çerçevede bazı notlarımı aktarmak istiyorum.

Kurulduğu günden bu yana… 262 bin başvuru yapılmış.

Tavsiye kararı, kısmen tavsiye, kısmen ret kararı,

Dostane çözüm kararı, gönderme kararı ve…

İncelenemezlik kararı adı altında…

261 bin 152’si sonuçlandırılmış.

"İncelenemezlik Kararı" nedir diye sorarsanız…

Sıcağı sıcağına izah edelim.

Bu kategori altında yapılan başvurular,

Mahkemeler, yargı ve askerî konularla ilgili.

KDK’nın bunlarla ilgili karar verme yetkisi bulunmuyor.

Başvuruların yüzde 24’ü bu yönde gelen talepler.

Ombudsman Mehmet Akarca’nın deyimi ile:

Mahkemelere gitmeden önce…

Vatandaş ile devlet arasındaki sorunları;

Ücret dahi almadan, kısa zamanda çözen

Taraflar arasındaki bir dostluk köprüsü kurum KDK...

Temel hedefi de hak arama kültürünü yaygınlaştırmak.

Bunun için de sürekli etkinlikler yapılıyor.

Serbest kürsüler kurularak vatandaşlarla buluşuluyor.

Özellikle de gençlerin; çocukların sorunları dinleniyor.

Sorun alanları varsa hemen TBMM’ye bildiriliyor.

Kurumun dikkati çeken faaliyetlerinden biri de…

Özel Rapor adı altında önemli konulara parmak basması.

Örnek verecek olursak:

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi

İşçi emeklilerinin aylıkları arasındaki farklılıkların giderilmesi,

Çocuk hakları strateji eylem planının hazırlanması…

Bir önemli hususla noktalayalım, KDK’yı.

Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da…

Ombudsmanlığa başvuru yapabiliyorlar.

Atalarımız boşuna dememişler:

"Adalet mülkün temelidir" diye…

Keşke bu tür kurumların sayısı artsa…

İŞİN EĞRİSİ DOĞRUSU

Cumhur İttifakı ortağı BBP ne durumda?

Genel Başkan Mustafa Destici’ye sorduk.

O da samimi bir ortamda cevaplar verdi.

Son üç yılın anketleri ortalaması üzerinden.

Yüzde 3-3,5 bantlarında seyrediyor BBP…

Sivas’ta büyük bir yükseliş söz konusu.

Yüzde 48 oy oranı ile kazanmışlar belediyeyi ama…

Verilen hizmetler oylara yansımış, yükselişe geçmiş.

Sakarya, Denizli, Sivas’ta yüzde 5,5’lara ulaşmışlar.

Çok enteresan gelecektir sizlere onu da anlatalım.

Terörsüz Türkiye ile ilgili tavırları sayesinde…

Güneydoğu illerinde destek her geçen gün artıyormuş.

Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa’da kongrelere..

Vatandaşlar büyük teveccüh göstermiş.

Mustafa Destici, bu kongreleri için;

"32 yıllık parti tarihinin en büyük kongreleri" diyor.

***

Sohbette Ankara’nın su sıkıntısını da ele aldık.

Kayıp-kaçağın yüzde 37’lerde olduğunu hatırlatınca…

Sivas Belediyesi’nden örnek verdi.

Robotlarla altyapılar sürekli kontrol ediliyormuş.

Su Yönetimi Acil Eylem Planı (SCADA) sayesinde…

Kaçaklar anında tespit edilip müdahale ediliyormuş.

Kayıplar böylece en az seviyeye düşürülmüş.

Parklarda otomatik sulama sistemine geçilmiş.

Susuz kavşak uygulaması devreye sokulmuş.

Belediye Başkanı Âdem Uzun kafa yormuş…

Kıt imkânlarla suyun ziyan olmasını önlemiş.

Dev bütçeye sahip Mansur Yavaş…

İki eki kanda olsa bile fazlasını yapabilirdi.

Neden acaba diyesi geliyor insanın, ister istemez?!

Başkentin önemli bir meselesi de trafik…

Başkan Bey bu meseleyi de;

Çöz(me)mek için neler düşünüyor…

Bunu da merak ediyoruz doğrusu?!

Bu yazıyı kaleme aldığımız sıralarda…

Ankara’da lapa lapa kar yağıyordu.

Geçen hafta içinde yağmurları da gördük.

Önümüzdeki hafta da devam edecek yağışlar…

Belki de Mansur Bey sevincini…

Seymenlerle Hüdayda oynayarak paylaşıyordur?!.

***

Yarım asırdır başkentte yaşıyorum.

Bir gün “Susuz Ankara” yazacağım hiç aklımdan geçmemişti!

Kahramankazan’a giderken tabelasını gördüğümüz bir köydü Susuz.

Gerçi şimdi mahalle oldu, Eryaman da bir parçası.

Mansur Yavaş belediyeciliği ile "Susuz" simdi tüm Ankara’nın adı oldu!

Akif Bülbül'ün önceki yazıları...