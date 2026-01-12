Altın fiyatlarında son dakika! 12 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.380 TL ve ons fiyatı da 4.601 dolarla yeni zirve seviyelerini gördü. İran’da protestoların yayılması, ABD’nin bölgeye müdahale tehdidi, Başkan Donald Trump’ın Grönland için de askeri planlardan söz etmesi ve FED Başkanı Powell hakkında soruşturma başlatılması, piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarına destek oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. Geçen hafta %4,10 prim yapan ve 4.509 dolardan kapanan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Ons fiyatı ilk işlemlerde 4.601 doları test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla da ons fiyatında 4.577 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

12 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada da kendini gösteriyor. 12 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.380 TL ile yeni rekor seviyesini test etti. Gram fiyatında da işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 6.353 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor. Gram altın geçen haftayı 6.240 TL’den tamamlamıştı.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 6.485 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.580 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik risklerde yaşanan artışlar altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyor. İran’da protestoların yayılması ve ABD’nin bölgeye müdahale tehdidinin yanı sıra, Başkan Donald Trump’ın Grönland için de askeri planlardan söz etmesi, piyasada “güvenli liman” talebini destekliyor.

POWELL’A SORUŞTURMA

Bu arada FED Başkanı Powell, Adalet Bakanlığı tarafından kendisine, FED’in ofis binalarının yenilenmesine yönelik ifadelerine ilişkin celp gönderildiğini belirterek; bu soruşturmanın, “faiz oranlarını belirlerken Başkanın tercihlerinin takip edilmemesinin bir sonucu” olduğunu savundu. ABD’de FED endişelerinin artması da altın fiyatlarının ivmelenmesini beraberinde getiriyor.

ABD TÜFE BEKLENİYOR

Öte yandan piyasalarda bu hafta FED’in para politikası için de kritik öneme sahip ABD TÜFE verisi bekleniyor. Salı günü açıklanacak aralık ayı TÜFE verisinin yıllık bazda %2,7 ve aylık %0,3 gelmesi tahmin ediliyor. Öngörülerden daha düşük bir veri halinde faiz indirimi beklentilerinin de artabileceği ifade ediliyor.

Geçen hafta da ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, 70 bin beklentiye karşılık 50 bin kişilik artış göstermişti. İşsizlik ise %4,4’e gerilemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası