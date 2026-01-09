Ekonomist Soner Kuru, geçtiğimiz 2 yıl rekor üstüne rekor kıran altının geleceği hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dünyadaki gelişmelere atıfta bulunan Kuru'nun, gram altında '9 bin lira' çıkışı dikkat çekti.

ABD’de Aralık ayına ilişkin iş gücü piyasası verileri piyasaları hareketlendirdi. Tarım dışı istihdam 50 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e geriledi. Verinin ardından altın adeta uçuşa geçti. Ons altın günün zirvesini 4 bin 496 dolarla görürken, saat 17.20 itibarıyla ons altın 4 bin 492 dolardan, gram altın ise 6 bin 233 liradan işlem gördü.

Ekonomist Soner Kuru da katıldığı canlı yayında altındaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi: “Bu saate kadar yükselten sebepler güçlenerek devam ediyor. Ancak geçtiğimiz 2 senenin performansını bu seneden beklemek iddialı olur.

Merkez Bankası alımları sürüyor, FED’in faiz indirim süreci var ve savaşlar, belirsizlikler güvenli liman talebini artırıyor. Üstelik FED’in bilançosu tekrar genişliyor; yılın en büyük destekçisi burası olacak.”

Kuru, 2026 yılı için de çarpıcı tahminlerde bulundu: “Ons tarafında 5 bin dolar ve üzerini görebiliriz. Yıl sonu 5 bin–5 bin 500 dolar bandında tamamlanır.

Gram altın da aynı şekilde 9 bin TL’ye yaklaşabilir veya üzerine çıkabilir.”

Haberle İlgili Daha Fazlası