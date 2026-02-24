Kaydet

Hatay’ın İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde, ağır hasarlı 6 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir çökme meydana geldi. Binanın büyük bir gürültüyle yerle bir olduğu sırada yoldan geçen bir anne ve kızı, üzerlerine doğru gelen moloz parçalarından ve yoğun toz bulutundan can havliyle koşarak kurtuldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmazken çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

