Ricky Gervais&Cem Yılmaz karşılaştırması

Yılbaşı gecesi Gervais ve Yılmaz’ın stand-up'ları yayınlandı. Cem Yılmaz’ın son gösterisi güldürüyor. Bir şovun başarılı olduğunun en net göstergesi şakaların kulaktan kulağa yayılmasıdır. Yılmaz’ın 1995 ve 2015 arası esprileri herkesin dilindeydi. 2015 sonrası birkaç gösterisi gene iyiydi ama güldürmede sorun vardı. 2025 yılbaşındaki gösterisinde Cem Yılmaz herkesi güldürdü. Ne dersek diyelim Yılmaz stand-up'ta çok başarılı. Yeni çıkan komedyenlerden böyle güldürenini ben görmedim...

Gelelim politik esprilere... Cem Yılmaz’ın muhalif olduğu biliniyor. Bu da gayet normal. “Belki hükûmetle aram iyi olur, iş alırım” diye kendini gizleyenlerdense siyasi görüşünü açık açık söylemek daha ahlaki bir tavır. Onu muhalif olarak destekleyenler "Yılmaz neden siyasi espri yapmıyor!" diye hayıflanıyor. Ben de şunu anlamıyorum: Ne yapacak Yılmaz? Hükûmete mi sövsün istiyorlar?!. 2023 yapımı Do Not Disturb’de otel ve belediye esprisinde zaten gerekenleri ince ince söylüyor. Cem Yılmaz eleştirilecekse 15 Temmuz vb. millî konularda, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi Türk devletinin başarılı operasyonlarında neden sessiz, bu konularda laf edilmeli.

Ricky Gervais’in Cem Yılmaz’dan daha cesur olduğu ve politik espriler konusunda rahat davrandığı malum. Gervais belli konular dışına hiç çıkmıyor. Sürekli ateist olduğunu söylüyor, trans ve LGBT esprileri yapıyor, ünlülere sataşıyor. Üstelik şovu 60 dakikayı geçmiyor. Tabii dolu dolu 60 dakika. Gibi Gibi ve İllegal Hayatlar’ın politik esprilerde iyi olduğunu söylemeliyim.

Gervais ve Yılmaz son gösterisinde bir insan uzvuna dair espri yapıyor. İkisininki de komik espri.

Bu arada Yılmaz’ın 38 yaş esprisi de ne abartıldı ya!.. Altı üstü espri. Gül geç. Kadın yaşı konusunda İbrahim Tatlıses’in 1998’de çıkan At Gitsin albümündeki “65 Yaş” türküsünden bir bölümü aşağıya alıyorum. 2014’de bu türküyü dinleyen bir kadın türküde kadınların aşağılandığını savunarak yasaklanması istemiyle Meclis’e başvurmuştu. Memlekette takıntı bitmiyor. https://www.milliyet.com.tr/gundem/65-yas-turkusu-kadina-hakaret-1928638

Yirmi beşten sonra bıyıkları burulur

Otuzunda akan sular durulur

Otuz beşte her günahlar sorulur

Yalana karışmış irfana benzer

Ey, ey aman

Ah

Kırk yaşında beller bükülür bağlar

Kırk beşinde günahlarına ağlar

Ellisinde insanlara bel bağlar

Dağ başına çökmüş dumana benzer

Ey, ey aman

