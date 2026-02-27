Doğu Anadolu’nun incisi Van’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi Husrev Paşa Külliyesi ve Van Kalesi çevresi beyaz bir örtüyle kaplandı. Kısa süren bahar havasının ardından kışın geri dönmesini sevinçle karşılayan vatandaşlar, beyaz güzelliğin tadını çıkardı.

Doğu Anadolu'nun incisi Van'da, gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan görüntüler, vatandaşlara seyir zevki yüksek kareler sundu. Gece yarısı başlayan yağışla birlikte ağaçlar kar çiçekleri açarken, tarihi ve turistik mekanlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Van Kalesi güneyindeki tarihi Husrev paşa Külliyesi, Horhor Camii ve ağaç dallarında biriken karlar, sessizliğin hakim olduğu alanda estetik bir dokunuş kattı.

Van’da kar yağışı etkisini artırdı: Kartpostallık görüntüler oluştu

"GECE AYRI GÜZEL, GÜNDÜZ AYRI GÜZEL"

Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla beyaza bürünen şehir merkezi ve yüksek kesimler, vatandaşların ilgisini çekti. Tarihi Van Kalesi çevresinde oluşan manzara, görenleri hayran bıraktı. Kar yağışı sonrası ağaçlar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya ayrı bir güzellik kattı. Kar yağışının ağırlığına dayanmayan bazı ağaçların dalları kırıldı.

"KIŞ TEKRAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının yer yer devam edebileceğini bildirirken, soğuk havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Kar yağışıyla birlikte Van'da kış manzaralarının yeniden yüzünü gösterdiğini anlatan Muhammed Türken, "İki gün güneş yüzünü gösterdi insanlar sevindi. Elbette ben kendi adıma üzülmüştüm. Baharın çok erken geldiğine geldiğinden dolayı biraz üzülmüştüm. Çünkü daha kışa doymadım. Doymadığımı düşünüyorum öyle söyleyeyim. Neyse ki iki günlük bahardan sonra kış tekrar yüzünü gösterdi. Şu an Van kalesinin eteğindeyiz. Çok güzel bir kar yağışı var. Gece suları olmasına rağmen o kadar güzel muhteşem bir hava resmen şu an çok keyif alıyorum. Elbette bahar da gelecek. Baharın da tadını çıkaracağız. Aynı şekilde yazın da. Önemli olan yaşadığımız her günün, her anın tadını o anda çıkarabilmek. Yani herkese tavsiyem budur. Bence herkesin yaşadığı anı sevip o andan tat alması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

