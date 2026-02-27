Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Osmaniye ile devam ediyor. Haftalık yayımlanan takvime göre, Osmaniye'de inşa edilecek 2 bin 990 konutun hak sahibi bugün duyurulacak. Peki, TOKİ Osmaniye sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Takvime göre, 27 Şubat 2026 tarihinde üç ilde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Osmaniye'de inşa edilecek 2 bin 990 konutun hak sahibi bugün duyurulacak.

CANLI YAYIN SAATİ VE SAYFASI PAYLAŞILDI

Osmaniye TOKİ konut kura çekimi için canlı yayın sayfası saatler öncesinde paylaşıldı. Kura çekimi saat 14.00 itibarıyla başlayacak olup, hak sahibi adayları çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

OSMANİYE CANLI KURA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KONUTLARIN İLÇE BAZLI DAĞILIMI

Konutların ilçe bazlı dağılımı açıklandı. Merkez’de 1300, Bahçe’de 120, Düziçi’nde 500, Hasanbeyli’de 220, Kadirli’de 700, Sumbas’ta 50 ve Toprakkale’de 100 konut yapılacak.

Kura çekimini kaçıran vatandaşlar isim listesini e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

