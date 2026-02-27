Kaydet

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, yüzüne kar maskesi takan bir şahıs, tornavida ile tehdit ettiği Y.T. isimli vatandaşın cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Olay anının güvenlik kameralarına yansıması üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 37 yaşındaki E.Y.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Üzerinde gasp edilen telefon ve olayda kullandığı tornavida ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

