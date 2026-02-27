İhlas Haber Ajansı • Kayapınar
Diyarbakır'da pes dedirten görüntüler! Kaldırımdan gidip yola böyle bağlandı
Kaydet
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Tekel Caddesi’nde bir sürücü, aracını kaldırıma sürerek yaya yolunu işgal etti. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen arkasından ilerleyerek yayanın yürüyüş alanını ihlal eden araç, bir süre sonra tekrar yola bağlandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve yayayı zor durumda bırakan o anlar, bölgedeki bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR