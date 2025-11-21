Sarı kırmızılı takıma kazandırdığı akıma dünya yıldızlarıyla tanınan menajer Gardi, Sky Sport’a yaptığı açıklamada “En büyük hayalim Galatasaray’ın Devler Ligi’ni kazanması” dedi.

HABER MERKEZİ - Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk, millî takımdan sakat dönen Osimhen’in yokluğunda tatilden yeni dönen Icardi’nin yerine ileride Barış Alper’e forma verecek.

ICARD SERVET TEPTİ!

Galatasaray’a kazandırdığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getiren menajer George Gard, Sky Sport’a transferlerin perde arkasını ve hedeflerini anlattı. Mauro Icardi’yi ikna edebilmek için evinde sabahladığını söyleyen Gard, "Dünya Kupası yaklaşıyordu ve PSG’de kalmak istiyordu. Sonunda ikna ettim. Bu transferi vizyoner bir hamle olarak tanımlarım. Sözleşmesi bitiyor. 2023’te Suudi Arabistan’dan üç yıl için 120 milyon avroluk bir teklif aldı, çünkü Galatasaray taraftarının sevgisini hissetti. Şimdi de en doğru kararı alacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE CİDDİ TERCİH

Icardi’nin yanı sıra Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Victor Osimhen, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları da Galatasaray’a kazandıran Gard, geçmişte Beşiktaş’a da Mario Gomez’i getirdiğini hatırlatırken, “Bu oyuncuların gelmesi için para önemli bir etken ama tek faktör değil. Şampiyonlar Ligi’ndeki sonuçlar ortada. Bunun yanı sıra Türkiye’deki takımlar 30-40 milyon avro bonservis ödeyebiliyor. Türkiye, yıldızlar için gerçek bir seçenek hâline geldi. Futboldaki en büyük hayalim ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanması” dedi.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Milli ara öncesinde Kocaeli deplasmanında namağlup unvanını kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray’ın, Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi. Gençlerbirliği maçında yaklaşık 50 bin taraftar tribünde olacak.

