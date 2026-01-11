Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1206. yeni bölümüyle ATV'de ekranlara geldi. 300 bin TL değerindeki "Etiyopya takvimine göre 1 yıl kaç ay sürer? "sorusunun cevabı merak uyandırdı.

“Etiyopya takvimine göre 1 yıl kaç ay sürer?” sorusu, 11 Ocak tarihinde yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulmasının ardından izleyicilerin dikkatini çekti. 300 bin TL’lik soru olarak ekrana gelen bu bilgi sorusu, yayın sonrası arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Etiyopya takvimine göre 1 yıl kaç ay sürer? 11 Ocak Kim Milyoner Olmak İsterde gündeme geldi

Etiyopya takvimine göre 1 yıl kaç ay sürer?

A: 1

B: 6

C: 12

D: 13

Etiyopya takvimi, her biri 30 gün olan 12 ay ile 5 veya 6 günden oluşan 13. bir aydan oluşur. Yani Etiyopya takvimine göre 1 yıl 13 ay sürer.

