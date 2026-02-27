Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evini kentsel dönüşüme sokmayı düşünen İstanbullulara müjdeli bir haber verdi. Yarısı Bizden kampanyasında yeni bir adımı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, "31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak." dedi.

İstanbul'u depreme hazırlamak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni adımın müjdesini verdi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kurum, 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamının kampanya kapsamına alınacağını söyledi.

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik.

Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak."

YARISI BİZDEN DESTEK MİKTARI

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

KONUT

Hibe Desteği: 875 bin TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).

Kredi İmkanı: 875 bin TL faizsiz kredi.

Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

İŞYERİ

Hibe Desteği: 437 bin 500 TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).

Kredi İmkanı: 437 bin 500 TL faizsiz kredi.

Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Hibe desteği 875 bin TL

Taşınma desteği: 125 bin TL

