İhlas Haber Ajansı
Adana'da fırında mide bulandıran görüntü! İş yeri mühürlendi
Adana'da bir fırına zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ürünlerin sağlıksız şartlarda hazırlandığını tespit eden zabıta ekipleri, işletmeyi mühürledi.
Adana'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında kentte devam ettirdiği rutin denetimleri artırdı. Gülpınar Mahallesi'ndeki bir fırına baskın yapan ekipler, yapılan kontrollerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını, üretim alanının sağlıksız ve yetersiz şartlarda faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Ekmek üretiminin toplum sağlığını tehlikeye atacak ortamda yapıldığı belirlenince işletme hakkında cezai işlem uygulandı.
FIRININ FAALİYETİNE SON VERİLDİ
Kurallara uymadığı tespit edilen fırın, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletmenin kapısına resmi mühür vurulurken, içerideki üretim tamamen durduruldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR