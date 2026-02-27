Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Şeyh Seyda Erkek Yatılı Kur'an Kursu’nda eğitim gören Cihat Yelsiz, 95 gün gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Tarih boyunca ilim ve irfanın beşiği ve Hazreti Nuh'un şehri olarak bilinen Cizre, köklü eğitim geleneğini günümüzde de sürdürüyor.

Tarih boyunca binlerce alimin yetiştiği ilim ve irfan şehri Cizre, bugünlerde 95 günlük mucizevi bir başarıyı konuşuyor Şırnak Cizre İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şeyh Seyda Erkek Yatılı Kur'an Kursu, bir yandan geleneksel medrese usulü eğitimi titizlikle devam ettirirken diğer yandan da geleceğin hafızlarını yetiştiriyor. Cihat Yelsiz'in 95 günlük hafızlık yolculuğu da bu geleneğe eklenen yeni ve dikkat çekici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Gece gündüz süren azimli çalışmasının karşılığını alan Yelsiz, 95 günde hafızlık eğitimini tamamladı. Başarısında ailesinin de pay sahibi olduğunu belirten Cihat Yelsiz, "Küçüklüğümden beri hafız olmayı çok istiyordum. Ailemin ve hocalarımın yönlendirmesiyle Şeyh Seyda Kur'an kursunda hafızlığa başlayıp 3 ayda hafız oldum. Hocalarıma ve aileme verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sabah kalkıp dersin başına oturduğunda kendine bir hedef belirleyip ezberleyeceğin sayfayı odaklandığında zaten hemen ezberleyebilirsin. İsteyen herkes hafızlık yapabilir" dedi.

Cizre’de 95 günde hafızlık başarısı

"CİZRE'DE BİN 500 ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİ ALIYOR"

Cizre'nin ilim ve irfan merkezi olmaya aday olduğunu söyleyen İlçe Müftüsü Süleyman Baran, "Öğrencimiz 95 gün gibi kısa sürede hafızlığını bitirerek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. İstendiğinde çalışıldığında 95 gün gibi kısa zaman içerisinde hafız olunabiliyormuş. Hali hazırda Kur'an kurslarımızda bin 500 yakın öğrencilerim hafızlık eğitimi alıyorlar. Kur'an kurslarımızda Viranşehir'den gelenler var, Diyarbakır'dan, Mardin, Batman, Hakkari, Ağrı'dan gelen öğrencilerimiz eğitim görüyor. İnşallah önümüzdeki ay 250 hafızımız için icazet programı da yapmayı düşünüyoruz. Cizre eskiden ilim ve irfanın bölgesi idi şimdi hafızlarımızla ve kurslarımızla yine aynı ilim irfan yeri oluyoruz. Cizre bu konuda bölgenin üssü olmaya aday bir yer olduğunu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Yüzlerce alimin yetiştiği medresede 95 günde hafız olan öğrencinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kurs yöneticisi Abdurrahim Toptik, "Şeyh Seyda ve Şeyh Muhammed Nurullah'ın burada yüzlerce alim yetiştirdiğini biliyoruz. Kursumuzda 67 öğrencimiz var. 15 talebemiz hafızlık yaparken diğer öğrencilerimiz de İslami eğitimler alıyor. Elhamdülillah bugün kursumuzda büyük bir heyecan var. Bir öğrencimiz 95 günde hafız oldu yani bütün Kur'an'ı Kerim'i ezberledi. Elhamdülillah Allah bütün öğrencilerimize zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu.

