İstanbul Sultangazi’de bir otomobilden kaldırımda oturanlara silahla ateş açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşın kaldırımda oturduğu ve bir seyyar satıcının beklediği sırada bir otomobil durdu. Araçtan kaldırımda oturanlara silahla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, O ANLAR KAMERADA

Saldırı sırasında kaldırımdakiler panikle kaçarken, otomobil ise hızla uzaklaştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

