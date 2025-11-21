Kanada’nın Bella Coola kasabasında bir okul gezisi sırasında ayının öğrenci ve öğretmenlere saldırması sonucu 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayın ardından okul bir gün süreyle tatil edilirken, yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kanada’nın Bella Coola kasabasındaki Acwsalcta İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmenler, gezi sırasında bir boz ayının saldırısına uğradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 2’si ağır olmak üzere 11 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kanadada okul gezisinde ayı faciası! Öğrenciler kabusu yaşadı, yaralılar var

AYIYLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞ

Dailymail'in haberine göre olayın ardından açıklamalarda bulunan bir veli, geziye katılan bir öğretmenin ağır yaralanarak helikopterle hastaneye kaldırıldığını, oğlunun ise ayıyla karşı karşıya kaldığını söylediğini anlattı.

VATANDAŞLARA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Yetkililer ayının hala bölgede olduğunu belirterek, vatandaşlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı. Acwsalcta İlkokulu, sosyal medya paylaşımında olayı, ‘zor bir zaman’ olarak nitelendirdi. Öte yandan okulun bir gün kapalı kalacağı bildirildi.

