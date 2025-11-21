Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Hava Gösterisi, Hindistan'a ait HAL Tejas savaş uçağının gösteri uçuşu sırasında düşmesiyle karıştı. Uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor.

Dubai Airshow 2025’in son gününde öğleden sonra yapılan gösteri büyük bir kazaya sahne oldu. Hint Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu değerlendirilen Tejas savaş uçağı, kalabalığın gözü önünde manevra sırasında kontrolden çıkarak düştü. Kazanın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gösteriyi izleyen binlerce ziyaretçi yoğun bir gürültü ve ardından yükselen siyah dumanla panik yaşadı. Organizasyon yönetimi, kazanın ardından hava gösterisini derhal durdurdu ve tüm katılımcıları ana sergi alanına yönlendirdi.

ZİYARETÇİLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Öğleden sonraki şovlar her zamanki gibi kalabalıktı. Uçağın düşmesiyle birlikte sahadaki güvenlik protokolleri devreye alındı. Etkinliğin ana bölümü kapatıldı, hava trafiği kesildi ve alan tamamen arama–kurtarma ekiplerine bırakıldı.

Gulf news' göre kazada ölü ve yaralılar var.

Pilotun durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak sahadan gelen bilgiler, düşüşün çok sert olduğu yönünde.

Ayrıntılar geliyor....

MÜZEYYEN BIYIK

