Tuz Gölü'nde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan mantar ve papatyayı andıran tuz oluşumları, ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların yeni ilgi odağı haline geldi. Bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Tuz Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan sıra dışı tuz oluşumları, bölgeyi ziyaret edenlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi hâline geldi. Özellikle Aksaray'ın Eskil ilçesine yakın kesimlerde belirginleşen doğal şekiller, sosyal medyada paylaşıldıkça göle gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Ankara, Konya ve Aksaray illerinin kesişim noktasında bulunan Tuz Gölü, yıl boyunca sunduğu benzersiz manzaralarla turistleri kendine çekerken, son dönemde suyun gerilemesiyle yüzeye çıkan tuz kütleleri bölgeye farklı bir atmosfer kazandırdı.

Papatya ya da mantarı andıran bu ilginç oluşumlar, özellikle fotoğrafçıların yeni favori kareleri arasında yer alıyor.

DOĞANIN KARTPOSTALLIK ŞÖLENİ

Eskil çevresinde kendiliğinden meydana gelen tuz yapıları, gölün bembeyaz yüzeyiyle birleşerek hayranlık uyandıran bir görüntü oluşturuyor. Yerli-yabancı pek çok ziyaretçi ile amatör ve profesyonel fotoğrafçılar bu eşsiz doğa olayını görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

"PAMUKKALE'Yİ ANDIRIYOR"

Ankara’dan gelen Edip Doğanay, “Eşim yıllardır Tuz Gölü’nü görmek istiyordu. Oğlumuzun sosyal medyada bu mantar ve papatyayı anımsatan tuz oluşumlarını görüp ısrar etmesi üzerine yola çıktık. İyi ki gelmişiz; gerçekten çok farklı bir doğal yapı var burada. Bu mantar benzeri şekiller Pamukkale travertenlerini andırıyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Ayrıca gölün sağlık açısından faydalı olduğunu bildiğimiz için tuzu bolca kullandık, özellikle ayaklara çok iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

Hafize Doğanay ise, “Tuz Gölü’nü hep merak ediyordum. Oğlum sosyal medyadan görüp çok isteyince biz de onu kırmayıp geldik. Su çekilince ortaya çıkan manzara gerçekten çok etkileyici. Suyun içinde çıplak ayakla yürümek de farklı bir deneyim oldu” dedi.

"MUTLAKA GİTMEK İSTEDİM"

Ailenin 11 yaşındaki oğlu Selim Doğanay ise şunları söyledi:

“Sosyal medyada Tuz Gölü’ndeki mantar şeklindeki tuzları gördüm ve mutlaka gitmek istedim. Ailem beni kırmadı. Geldiğimizde bu ilginç tuz yapılarını görünce çok heyecanlandım, elime yüzüme bile tuz sürdüm. Doğayla iç içe güzel bir gün geçirdim.”

