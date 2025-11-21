ABD’nin askeri casus uydu filosu, SpaceX kaynaklı büyük bir teknik sorun nedeniyle krize sürüklendi. Uydu izleme uzmanı Scott Tilley, Starshield projesine ait 171 uydunun kritik uplink frekanslarında hatalı sinyal ürettiğini tespit etti. Uzay araçlarıyla bağlantı güvenliğini etkileyebilecek bu hata, ABD ordusu için doğrudan operasyonel tehdit anlamına geldi.

ABD’nin askeri ve istihbarat amaçlı yeni uydu filosu, SpaceX kaynaklı beklenmedik bir krizle gündemde.

British Columbia merkezli uydu araştırmacısı Scott Tilley, SpaceX’in ürettiği 171 Starshield uydusunda kritik bir hata tespit etti.

SpaceX’in ürettiği 171 Starshield uydusunun yanlış yönde ve yanlış frekansta sinyal yaydığına ilişkin bulgular ortaya çıktı.

Uydular, ABD’nin diğer ülkeleri gözetleme kapasitesini büyütmeyi hedefleyen Ulusal Keşif Ofisi (NRO) programı kapsamında çalışıyor.

ABD'nin yeni casus uydu filosu, Elon Musk’ın SpaceX’i nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabilir.

Tilley, uyduların 2025–2110 MHz bandında, yani Dünya’dan uzaya yapılan uplink iletimlerine ayrılmış kritik frekanslarda hatalı yayın yaptığını belirledi.

Tilley şu ifadeyi kullandı:

"Bu bant yörüngedeki araçlara uplink için ayrıldı. Aynı frekansta güçlü bir sinyal kümesi, yer istasyonlarının uzaydaki araçlarla bağlantısını engelleyebilir."

ABD, KANADA VE MEKSİKA ÜZERİNDE YAYIN TESPİT EDİLDİ

Araştırmaya göre sinyaller yalnızca ABD değil, Kanada ve Meksika üzerinde de sürekli olarak yayıldı. Hatalı yayınların uluslararası sınırları aşması, uydu grubunun getirebileceği kesinti riskini daha da büyüttü.

Ars Technica’nın aktardığına göre yüzlerce uyduyu kapsayan bu hata, telekomünikasyon hizmetlerini, TV yayınlarını ve yer istasyonu bağlantılarını bozma ihtimali taşıyor.

Resmi bir kesinti raporlanmamış olsa da hata “kritik düzeyde” kabul edilmiş.

Elon Musk'ın düşük yörüngeli Starlink uyduları uzayı dolduruyor

NASA’NIN FREKANSLARI BİLE RİSKE GİRDİ

2025–2110 MHz bandı ABD’de başta NASA olmak üzere uzay ajansları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Söz konusu frekans bandının NASA gibi kurumlar tarafından kullanılması, Starshield uydularının bilimsel veri akışını ve uzay araçlarıyla yürütülen iletişimi etkileyebilecek bir yayın sorununa işaret etmekte.

Tilley, “Bu banttaki tüm yayınlar, ana amaca engel olmamak için sıkı şekilde sınırlandırılmıştır. Starshield yayını bunun tam tersi bir tablo ortaya koyuyor.” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

MÜZEYYEN BIYIK

