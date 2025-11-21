Bursa'da eczane çalışanı genç kadın, hava almak için dışarı çıktığı sırada bir şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışan saldırganı çevredekiler engelledi. 10 ayrı adli kaydının bulunduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

30 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö. (21), kısa bir süreliğine dışarı çıktı.

ANİDEN ÜZERİNE ATLADI

Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden "üzerine atlamasıyla" genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan iki erkek şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin T.K. (31) ve H.K. (26) olduğu tespit edildi.

"ÇIPLAK BİR KADIN GÖRDÜM SANDIM" SAVUNMASI

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen T.K., polisle yapılan ilk görüşmede bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

