Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı sezon sonuna kadar kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, genç futbolcunun geçici transferi resmiyet kazandı. Bartuğ Elmaz'ın, sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan genç oyuncu, Fatih Karagümrük’te daha fazla süre alarak performansını yükseltmeyi hedefliyor.

