TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Bilal Kısa, futbolculuk döneminde formasını giydiği Galatasaray'ı (2015-2016), Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında bir adım önde gördüğünü söyledi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen olan ve şu an TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da teknik direktörlük görevini üstlenen Bilal Kısa, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinden Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansına ve görev yaptığı takımın mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEMENNİM GALATASARAY'I YARI FİNALDE GÖRMEK"

Galatasaray'ı 'Osimhen'li' ve ‘Osimhen'siz' olarak iki farklı şekilde değerlendirmenin mümkün olduğunu belirten Kısa, "Yaklaşık bir aydır Avrupa kupalarından uzak kalan ve Osimhen'in sahada olmadığı bir Galatasaray'ın temposuna kıyasla, Atletico Madrid maçında motivasyon çok daha farklıydı. Şampiyonlar Ligi atmosferi oyuncuları farklı etkiliyor. Geçtiğimiz akşam ortaya konan oyun, gelecek adına umut verdi. 3 sezondur Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen Avrupa'da hedeflerine tam olarak ulaşamayan bir takım izliyorduk. Ancak Atletico karşısında alınan 1 puan ve sergilenen performans oldukça değerliydi. İyi bir kadroya sahipler ve beklenti de bu yönde olduğu için takımın ilk 24 içerisinde yer alacağına inanıyorum. Temennimiz çeyrek final veya yarı final gibi seviyeleri görmeleri yönünde" ifadelerini kullandı.

Bilal Kısa

"GALATASARAY'IN ORTA SAHASI GÜÇLÜ"

Galatasaray'ın şu andaki orta sahasının kendi dönemindeki orta sahadan daha güçlü olduğunu dile getiren 42 yaşındaki teknik adam, "Bizim dönemimize döndüğümüzde, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile aynı gruptaydık. O zamanlar Koke ve Oblak gibi isimlere karşı mücadele etmiştik. Geçmişle bugünü kıyasladığımda, Galatasaray'ın şu an çok kaliteli bir orta sahası olduğunu düşünüyorum. Torreira ve Gabriel Sara gibi isimler pas bağlantılarını çok iyi yönetiyor. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için fazlasıyla yeterli olduğu kanaatindeyim. Bu lig kolay değil; ancak orta sahada güçlü bir yapı mevcut" şeklinde konuştu.

"ASTANA'YA ATTIĞIM GOL UNUTULMAZ BİR ANDI"

Bilal Kısa, Galatasaray formasıyla Astana'ya attığı golü ve o dönemki atmosferi anlattı: O maç, benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimimdi. Bu organizasyon, kulüp futbolunun zirvesi ve atmosferi her oyuncu için çok özeldir. Benim için de unutulmaz bir andı. Bugün hala Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştığımda bana o golü hatırlatırlar. Hem benim için özel hem de estetik açıdan güzel bir goldü. Bir futbolcunun kariyerinde yaşayabileceği en değerli anlardan birini yaşadım.

Menemen FK, ligde 35 puanla 5'inci sırada bulunuyor

"LİGDE İSTİKRARI YAKALAYAMADIK"

Galatasaray'daki kariyeri ve yaşadığı zorluklara da değinen Bilal Kısa, sarı-kırmızılı takıma 32 yaşında kariyerinin olgunluk döneminde transfer olduğunu hatırlatarak, "Hamza Hamzaoğlu ile 4'üncü yıldızın takıldığı şampiyonluk sezonunun ardından anlaştık. Kendi adıma 8 gol ve 5 asistle tamamladığım, hem ligde hem de kupada skor katkısı verdiğim iyi bir sezon geçirdim. Belki kulüpte daha uzun yıllar kalabilirdim ancak Hamza hocanın ayrılıp Bursaspor'a gitmesi ve benim de oraya transfer olmam süreci değiştirdi. Büyük başarılardan sonraki sezonlar genelde zor geçer. Melo ve Telles'in ayrılığı, Hamit'in sakatlığı ve teknik direktör değişiklikleri gibi faktörler bizi etkiledi. O süreçte Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazansak da ligde istediğimiz istikrarı yakalayamadık" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI İKİ TAKIM ARASINDA GEÇER"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan ve Fenerbahçe'nin iyi bir hava yakaladığını vurgulayan eski futbolcu, "Galatasaray sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ancak son dönemde Osimhen'in yokluğu ve Icardi'nin sakatlıktan tam hazır dönememesi nedeniyle zor bir süreç oldu. Şu an Fenerbahçe'nin de bir ivme yakaladığını ve havaya girdiğini söyleyebilirim. Son yıllarda olduğu gibi yarışın yine bu iki takım arasında geçeceğini düşünüyorum ancak Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın takpçisi Fenerbhaçe arasında bir puan fark bulunuyor

"İKİNCİ DEVREYE İYİ BAŞLADIK"

Menemen FK takımının son durumu hakkında bilgi veren Kısa, göreve geldiklerinde sezon başı kampı geçirmemiş, yeni toplanan bir takımla karşılaştıklarını ve imzadan sadece bir hafta sonra maça çıktıklarını belirtti. Bilal Kısa, "Hazırlık süreci kısıtlı olsa da hem geçen sezondan kalan hem de yeni katılan oyuncularımız çok çabuk reaksiyon gösterdi. Sezon ortasında tempomuz düşse de, ilk yarıyı hem oyun hem de skor anlamında play-off hattı içinde, hedeflediğimiz noktada tamamladık. İkinci yarılar her zaman daha zor geçer. Mersin maçı ve zorlu hava şartlarında oynanan Arnavutköy deplasmanından aldığımız 3 puan, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmamızı sağladı" sözlerini sarf etti.

