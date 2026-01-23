Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini tamamlamak için gece yarısı İstanbul'a geldi. Hollandalı futbolcu, Atatürk Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Noa Lang'ın, yıllar önce Beşiktaş altyapısında top koşturduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Serie A ekibi Napoli'nden sezon sonuna kadar transfer ettiği Noa Lang, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 23 Ocak Cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılılar, 28 milyon euroluk opsiyon karşılığında oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olacak.

"AYAKTAYIM, İYİYİM"

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen ve Galatasaray taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılanan Hollandalı oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim" dedi.

Noa Lang, gece saat 01.30'da İstanbul'a geldi

'ÇOCUKKEN İSTANBUL'DA YAŞADIM'

"Daha önce Galatasaray'da oynamış eski oyuncuları aradın mı?" sorusuna Noa Lang, "Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN İTALYA'YA UZANAN KARİYER

Yıldız futbolcunun üvey babası olan Faslı eski futbolcu Nourdin Boukhari, 2009-2010 sezonunda Türkiye'de Kasımpaşa forması giydi. Noa Lang da 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısında oynadı.

Noa Lang, Beşiktaş formasıyla

Bir yıl sonra ailesiyle Hollanda'ya dönen oyuncu, sırasıyla Ajax, Twente, Club Brugge, PSV ve Napoli'de mücadele etti. 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasıyla 15 maçta 3 gol kaydetti.

