Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan G.Saray puanını 10’a çıkararak play-off turunu neredeyse garantiledi.

Devler Ligi’nde 17. sırada olan sarı kırmızılılar, Manchester City’ye yenilse bile ilk 24’ün içinde yer almak için büyük avantaja sahip. Galatasaray’ın elenmesi için dokuz ihtimalin en az sekizinin gerçekleşmesi gerekiyor.

İşte o ihtimaller:

* Kopenhag’ın Barcelona’ya karşı kazanması

* Napoli’nin Chelsea’yi yenmesi

* Olimpiakos’un Ajax’a karşı kazanması

* A. Bilbao’nun Sporting’e karşı kazanması

* PSV’nin Bayern’e karşı kazanması

* Monaco’nun Juventus ile berabere kalması ya da galip gelmesi

* Leverkusen’in Villareal maçından en az 1 puan alması*

* Marsilya’nın Brugge’dan puan alması ya da Brugge’un farklı kazanması*

* Karabağ’ın Liverpool’a az farkla yenilmesi ya da puan alması. Bu durumda averaj hesapları devreye girer.

