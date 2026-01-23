Dursun Özbek ile Ertuğrul Doğan transfer masasında. Sarı kırmızılılar, Fildişili oyuncu için resmî girişimde bulundu ve Ahmed Kutucu artı 20 milyon avro teklif etti. Başkan Doğan, “G.Saray’ın teklifi düşük, 40 milyon istiyorum” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transferin sessiz kulübü Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi! Sarı kırmızılılar, Trabzonspor’dan Christ Oulai’yi resmen istedi. Ocak ayında kadrosuna merkez orta saha takviyesi yapacak olan sarı kırmızılılar, bordo mavili takımın 19 yaşındaki oyuncusuna talip oldu. Şu an mevcut kadrosunda 10 yabancı oyuncusu bulunan ve Lang hamlesi ile sadece bir kontenjanı kalacak olan Galatasaray, 23 yaş altı statüsünde +2 kriterine girdiği için Oulai transferini gündemine aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hafta başında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile İstanbul’da gizlice bir araya geldi.

DOĞAN: TEKLİF DÜŞÜK

Gözlerden uzak ve sessiz gerçekleşen transfer zirvesinde ilk olarak Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan, Ahmed Kutucu’yu istedi. Sarı kırmızılı taraf ise karşı hamle yaptı ve 6 milyon avro bonservis bedeli istedikleri Ahmed Kutucu için Trabzon Başkanı’na sürpriz istekle gitti. Galatasaray, Oulai için “20 milyon avro artı Ahmed Kutucu” teklifinde bulundu. Bordo mavili kulübün başkanı ise sezon başında 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya kattıkları Oulai için 40 milyon avro istedi. Başkan, “G.Saray’dan başka yurtdışından da teklifler var. Fakat beklentimiz 40 milyon avro ve bu rakama yanaşan kulüp yok, anlaşma da yok” sözlerini kullandı.

OULAİ ALTI AYDA ALTIYA KATLADI

Trabzonspor’un Fransa Ligue2 takımlarından Bastia’dan 5,5 milyon avroya transfer ettiği Christ Oulai, altı ayda fiyatını yaklaşık altıya katladı. Genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 11 maçta iki gol kaydederken üç de asiste imza attı.

İLK BOMBA NOA LANG

Şampiyonlar Ligi’nde turu neredeyse garantileyen Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor. PSV’den sezon başında Napoli’ye transfer olan kanat oyuncusu Noa Lang Aslan oluyor. Altı aylığına kiralanan futbolcu dün gece İstanbul’a geldi. Lang için iki milyon avro kiralama bedeli ve 28 milyon avro isteğe bağlı satın alma opsiyonu var. Lang bugün önce sağlık kontrolüne girecek sonra da imzayı atacak.

