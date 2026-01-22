Ara transferin suskun takımlarından Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna katarak ilk transferini yaptı.

Ara transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini devam ettirdiği Noa Lang transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Napoli’nin yıldız kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferini tamamladı.

TRT Spor'un haberine göre; Napoli ile anlaşmaya varan Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

Noa Lang

26 MAÇTA TEK GOL

Sezon başında Hollanda temsilcisi PSV'den 25 milyon euro bonservis karşılığında Napoli'ye geçen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta görev yaparken; sahada kaldığı 937 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

