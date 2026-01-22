Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fildişili orta saha oyuncusu Christ Ouali'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın teklifini doğrulayan Doğan, hedeflerinin 40 milyon avro ve üstü olduğunu kaydetti. Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon avro + bonuslar karşılığında sarı kırmızılılara gönderen Trabzonspor'da Başkan Doğan, takımda Oulai'den daha yüksek teklifler alan oyuncular olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği 19'luk orta saha oyuncusu Christ Ouali için A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin daha yüksek rakamlar olduğunu söyledi.

"DAHA YÜKSEK TEKLİF ALAN OYUNCUMUZ VAR"

Christ Ouali'den daha yüksek teklif alan oyuncuların bulunduğunu söyleyen Doğan, "Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil. Ouali ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40'lar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Genç oyuncular bilmeli, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli. Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderler demeli gençler. Biz Avrupalılara böyle algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam." diye konuştu.

"ALTI OYUNCUMUZA RESMİ TEKLİF VAR"

Bordo mavili takımda 6 oyuncuya teklif olduğunu söyleyen Doğan, "Ouali için bir anlaşma yok. Başkan olduktan sonra birinci yılda birçok sebepten dolayı başka bir yol izleyeceğimizi söyledik, kurduğumuz scout ekibiyle taramaya başladık, yurt dışında anlaşma yaptık. Çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Son iki yıldır meyvelerini topluyoruz, altı oyuncumuza resmi teklif var. Yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor. Oulai konusunda izleme ekibinin başarısı var. Biz Oulai'yi 18 yaşında aldık. Aldığımızda verilen bonservis karşılığında bize ve hocamıza edilmeyen hakaret kalmadı. Aynı adamlar, bu teklife oyuncu satılır mı diyor. Artniyet var, iyi niyet yok. Çok enteresan!" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA'NIN DURUŞU ÖNEMLİ"



Trabzonspor'un önceki dönemlerdeki sorunlarına değinen Doğan, "Trabzonspor'da konuşulan konu eskiden yaşlı oyuncular alınıyor, gönderilmek için para veriliyordu. Bu işten Trabzonspor'u kurtarmak ve para kazanmak amacıyla çok ciddi çalışmalar yürüttük ve başarılı olduk. Bu kadar genç oyuncuyu, açık net söylüyorum, Fatih Hoca dışında nadirdir, bu kadar genç oyuncuya güvenmek, kulübün anlayışına sahip çıkmak zor iş. En büyük artı, alkışlanması gereken şey Fatih Hoca'nın duruşu. Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah." açıklamasında bulundu.

"ŞU ANDAKİ TEKLİFLERLE BORCU BİTİRİP KASAYA PARA DA KOYARIZ"



Rakipler takımların borcunun daha fazla olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan "Trabzonspor'un rakipleri 25-30 milyar borçlarla karşı karşıya. Biz yaptığımız hamlelerle borcu 3.6-3.7 seviyelerine getirdik. Şu andaki tekliflerle borcu bitirip kasaya para da koyarız. Biz bu oyuncuları yarışmak, satıp gelir sağlamak amacıyla aldık. İşin mantığı bu." dedi.



