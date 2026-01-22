Teknik Direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Trabzonspor'un Fildişili orta saha oyuncusu Christ Oulai için yeni bir teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Ara transferde Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, yeni bir teklifle bordo mavili kulübün kapısını çalacağı iddia edildi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon avro bonservisle transfer edilen Oulai, Trabzonspor'da kısa sürede kendini gösterirken sarı kırmızılıların listesine girdi.

Christ Oulai için 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu teklifi reddedilen Galatasaray'ın, teklifi revize ederek Trabzonspor'un kapısını çalacağı belirtildi.

Christ Oulai

G.SARAY YENİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Oulai için teklifini 25 milyon avroya yükseltip Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif edecek.

BEKLENTİ 40 MİLYON AVRO

Haberde, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Oulai için Trabzonspor'un beklentisinin 40 milyon avronun üzerinde olduğu belirtildi.

5 GOLE KATKI YAPTI

Bordo mavili formayla bu sezon 11 maçta görev yapan Christ Oulai, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

