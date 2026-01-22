Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladıkları ve transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fildişi Sahilli futbolcu Christ Inao Oulai için teklif yapıldığını doğruladı.

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan aldıkları 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için teklif geldiğini açıklarken, transferlerdeki son durumu anlattı.

"TEKLİFLERİ YETERLİ BULMADIK"

Kadırga TV'ye konuşan bordo-mavili kulübün başkanı, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcu hakkında, "Oulai için teklifler var ama şu ana kadar bizi tatmin eden teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

Christ Inao Oulai

"MUÇİ'Yİ 2 MİLYON EUROLUK İLK TAKSİTİ ÖDEYİP ALABİLİRİZ"

Ernest Muçi'nin bonservisinin Beşiktaş'tan alınma ihtimalini de değerlendiren Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Muci'nin opsiyonunu kullanmak istediği zaman; sözleşmesindeki ilk taksit olan temmuz sonundaki 1,5-2 milyon euroyu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabiliyor. Tek kalemde ödenecek bir rakam değil. Hocamız sezon sonunda opsiyonun kullanılmasını talep ederse ki görüntü itibarıyla öyle gözüküyor. Süreç tamamen teknik değerlendirme doğrultusunda ilerleyecek" dedi.

