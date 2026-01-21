Trabzonspor'da çarpıcı istatistik: İstanbul takımlarından 14 puan
Son maçında Kocaelispor'u deviren Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 23 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi aldı.
- Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına karşı 7 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
- Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.
- Trabzonspor, söz konusu maçlarda maç başına 2 puan ve 2 gol ortalaması tutturdu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir defa sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 7 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE
Bordo-mavililer, ligin 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken, 5'inci haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.
Ligin 7'nci haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10'uncu haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11'inci haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13'üncü haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16'ncı haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
38 PUANIN 14'ÜNÜ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI
Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 14 puan yazdırırken, 7 puan kaybetti. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 36,8'ini elde etti.
2 PUAN VE 2 GOL ORTALAMASI
Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 7 karşılaşmada 2 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.