Son maçında Kocaelispor'u deviren Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 23 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi aldı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir defa sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 7 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Tekke

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE

Bordo-mavililer, ligin 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken, 5'inci haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7'nci haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10'uncu haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11'inci haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13'üncü haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16'ncı haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor, evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3'lük skor sonucu puanları paylaştı.

38 PUANIN 14'ÜNÜ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 14 puan yazdırırken, 7 puan kaybetti. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 36,8'ini elde etti.

2 PUAN VE 2 GOL ORTALAMASI

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 7 karşılaşmada 2 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

