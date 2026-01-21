Molde’den transfer edilen Norveçli yeni sol bek ilgiden çok memnun kaldı. Trabzonspor’un istediği yakın arkadaşı Karlsbakk’ı arayıp “Gel birlikte oynayalım” dedi.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile döneminde genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sezon başında birçok genç oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililer, benzer transfer politikasını sürdürüyor. Molde’nin 22 yaşındaki sol beki Mathias Lovik’i Trabzon’a getiren bordo mavililer, bir başka Norveçli oyuncu Daniel Karlsbakk’ı da kadroya katmayı düşünüyor. Lovik, genç millî takım kategorilerinde birlikte forma giydiği takım arkadaşını ikna etmek için aracı oldu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor transferin maliyetini açıkladı

YENİ SÖRLOTH

Trabzon’da taraftarın ilgisinden oldukça memnun kalan Lovik, Norveç liginde Sarpsborg forması giyen yakın arkadaşı Daniel Karlsbakk’ı arayarak “Gel birlikte oynayalım. Trabzonspor taraftarı çok tutkulu ve burası tam bir futbol şehri” sözleriyle referans verdi. Bordo mavililerin ‘Yeni Sörloth’ olarak gördüğü Karlsbakk genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 1,94’lek yıldız futbolcu geçen sezon 41 maçta forma giyerken 21 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası