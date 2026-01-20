Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Lovik’in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek oyunucusu Mathias Lovik’in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Lovik’in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor'dan transferin maliyetine ilişkin olarak KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM"

Lovik, dün havalimanında yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi koronavirüs zamanında stat yarı kapasiteyle çalışıyordu. O zaman 20 bin kişi vardı ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dolayısıyla dört gözle bekliyorum ben de bu süreyi. Çok heyecanlı ve çok mutluyum." dedi.

Lovik, transfer sürecinde bordo-mavili takımın beklentileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Bana planlarından, beklentilerinden, neler istediklerinden bahsettiler. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum, beraber güzel işler başaracağız." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası