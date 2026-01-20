Anadolu Ajansı
Trabzonspor'un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Mathias Lovik ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor transferin maliyetini açıkladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, rondo, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Antrenmanda, yeni transfer Norveçli futbolcu Mathias Lovik de yer aldı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR