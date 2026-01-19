Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yıllık ücretinin 90 milyon TL'ye yükseltildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir." denildi.

